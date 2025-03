Lanazione.it - Polveriera di Valdurasca. Pronto il piano di sviluppo

Leggi su Lanazione.it

Il Comune della Spezia cerca soggetti privati che vogliano investire per contribuire ad attuare ildidell’ex, progetto da candidare al bando pubblico per la selezione di piani diin aree dismesse o in disuso della Presidenza del consiglio dei ministri. L’importo massimo del finanziamento concedibile per ciascundiammesso al finanziamento è pari a 10 milioni di euro. L’idea progettuale è stata presentata ieri mattina dal sindaco Pierluigi Peracchini. "Questo progetto rappresenta una grande opportunità – ha spiegato –. Trasformare un’area dismessa in un polo di attrazione sportiva e turistica significa investire sul futuro della città, creando nuove opportunità dieconomico e sociale". Con un avviso pubblico, il Comune "intende coinvolgere realtà del territorio interessate a contribuire alla rinascita dell’area, per poi partecipare al bando nazionale promosso dalla presidenza del Consiglio dei ministri.