Polizze catastrofali obbligo ingiusto e inadeguato per le pmi La denuncia di CNA

Tempo di lettura: 2 minutiLa CNA di Salerno, in linea col proprio livello nazionale, dice un no forte e deciso contro quella che viene ritenuto unper le piccole e medie imprese: la polizza contro le catastrofi. L’associazione degli artigiani ha raccolto la “profonda delusione” delle aziende costrette dal regolamento attuativo a stipulareassicurative contro calamità naturali. Sono coinvolte tutte le imprese, di ogni dimensione e di tutti i settori, tranne quelle agricole. Tutte obbligate a sottoscrivere una polizza catastrofale entro il 31 marzo 2025. Un adempimento che rappresenta un colpo duro per quasi quattro milioni di artigiani e piccole imprese di Italia. “Il Governo ha ignorato la nostra richiesta di proroga e non ha avuto alcun tipo di confronto con le associazioni di categoria” ricorda il presidente di CNA Salerno Lucio Ronca,ndo come tale adempimento rappresenti un problema per tante imprese salernitane.