Polemica sulle misure | Lo strumento giusto è solo l’ippometro

di Laura Valdesi Laè servita. Oggi sentiremo cosa ne pensa la commissione veterinaria delle parole di Massimo Milani sulloutilizzato per prendere leai cavalli. "Serve nelle imprese edili per fare le gettate di cemento o delle perizie a metri quadri. Qui si sta parlando di millimetri. Di un cavallo di 4 anni con un certo pedigree e una certa storia, anche se i cavalli sono tutti uguali, non c’è uno meglio e uno peggio. E’ che si tratta proprio di un metodo sbagliato", afferma netto Milani appena terminate le visite degli ultimi otto mezzosangue di scuderia. "I cavalli si misurano cone la commissione non lo utilizza. Da anni. Impiega un laser", chiarisce. "Perché finora allora nessuno ha protestato? Perché si sta tutti zitti . Se le cose non si dicono però non si migliora.