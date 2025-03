Quotidiano.net - Poesia e natura. Gli inediti di Bacchini, un classico del ’900

Leggi su Quotidiano.net

Figura di netta originalità e autonomia nel panorama della nostradi questi ultimi decenni, Pier Luigi, di Parma, nato nel 1927, se ne è andato all’inizio del 2014, e la sua opera si era venuta sempre più affermando soprattutto a partire dal 1993, quando ottenne il premio Viareggio con Visi e foglie. In precedenza, il suo lavoro di autore appartato lo aveva reso noto solo in ambiti ristretti, ma poi la particolarità della sua scrittura e la strenua attenzione alla complessa realtàle, del mondo a noi circostante, di animali e vegetali, lo aveva imposto nel panorama articolato della nostra. Un’opera essenziale era stata allora Scritture vegetali uscita nel 1999 da Mondadori, seguita poi, per lo stesso editore, da Contemplazioni meccaniche e pneumatiche (2005) e dai Canti territoriali (2009), mentre una raccolta complessiva delle sue Poesie 1954-2013, usciva negli Oscar, a cura di Alberto Bertoni.