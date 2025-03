Ilrestodelcarlino.it - "Pochi parcheggi, in centro soste brevi"

A causa dei lavori per la rigenerazione urbana, a Urbisaglia si sta verificando una riduzione dei. Così l’amministrazione invita la cittadinanza a un uso parsimonioso dei posti in piazza Garibaldi: "Chiediamo di privilegiare una sosta breve per permettere alla clientela dei commercianti deldi beneficiare della disponibilità dei. Per la sosta lunga, si prega di utilizzare altri stalli in paese o ilo multipiano Masada. La polizia municipale pianificherà dei controlli sulla sosta breve, e in caso di mancata osservanza sarà introdotto l’uso del disco orario. Questo per un utilizzo più fluido e ordinato degli spazi pubblici".