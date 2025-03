Secoloditalia.it - Più filosofia, meno ideologia: la Babele delle leggi e l’assurdo caso dell’Italia costretta a pagare per aver salvato migranti

A scanso di ogni equivoco e gioco di parole, dichiaro di non condividere una sola parola della sentenza della Cassazione che condanna l’Italia. l’Italia, e non una singola persona. aun risarcimento pertrattenuto su nave dei clandestini. Se, infatti, vige da sempre la legge non scritta del mare, che impone di salvare i naufraghi, nessuna legge, né scritta né consuetudinaria, dice che bisogna sistemarli quando e dove e come vogliono loro. Conclusione, l’Italia, cioè io che scrivo e chi mi legge, dobbiamoper.Non so cosa puntualizzare per essere più chiaro, e prendere dalla sentenza distanze di millenni luce. Ah, no, aggiungo che la Cassazione ha, spero solo potenzialmente, creato un pericolosissimo precedente, di cui potrebbe approfittare ogni avvocatucolo di paese scarso di clienti, andando a cercarsene tra gli sbarcati in vena di grasso risarcimento per non essere trattati a loro piacere.