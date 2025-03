Ilgiorno.it - Più anziani, crescono le richieste . Gli assistenti sociali: serve un cambio

La società corre più veloce delle normative: l’invecchiamento della popolazione pone, infatti, già ulteriori sfide sul fronte delle cure palliative. Lo ha rilevato l’Ordine deglidella Lombardia presieduto da Manuela Zaltieri, in occasione dei 15 anni della legge nazionale. Nel 2023, la Lombardia, con la legge 33 e con il piano sociosanitario regionale 2023-2027 ha previsto il diritto di accesso ai servizi di cure palliative per tutti i soggettinon autosufficienti, affetti da patologie ad andamento cronico ed evolutivo per cui non esistono terapie o sono inefficaci. Prevista, inoltre, l’erogazione di servizi specialistici di cure palliative in tutti i luoghi di cure per glinon autosufficienti e il diritto alla pianificazione condivisa delle cure come esito di un processo di comunicazione e informazione tra l’anziano e l’équipe di cura.