Pistoiese, il rush finale per il terzo posto. Con il Tau scontro diretto all’ultimo turno

La conclusione del campionato di Serie D, prevista per domenica 4 maggio, mancano sette partite. Ventuno punti in palio che serviranno a decidere chi tra Forlì e Ravenna, attualmente divise da due lunghezze, riuscirà a vincere il campionato e chi dovrà invece accontentarsi della seconda posizione e della conseguente disputa dei playoff. Spettatrice interessata della contesa è anche la, che da alcune settimane è fuori dalla lotta per il primato visti i 14 punti che separano gli arancioni dal primato in classifica, ma che si giocherà le proprie chance ai playoff. L’Olandesina si trova al momento al quartoin graduatoria con 52 punti, uno in meno del Tau Altopascio e da un paio di turni ha messo nel mirino gli amaranto, che hanno rallentato notevolmente la propria corsa vincendo solo una delle ultime sei partite disputate.