Lanazione.it - Pistoia, piazza Duomo è un mare di colori e solidarietà: oltre 4mila coperte contro la violenza sulle donne

, 16 marzo 2025 –delsi è trasformata in undi. È qui che oggi ha preso forma il gigantesco "no" collettivo allapromosso da Viva Vittoria, una mobilitazione che ha coinvolto l’intera comunità. VIVA vittoriaAcerboni/FotoCastellani Nei mesi scorsi, l’appello dell’associazione ha trovato una risposta straordinaria: singoli cittadini, gruppi, scuole e associazioni, non solo della provincia dima anche da fuori, hanno contribuito condi maglia, che proprio oggi sono state disposte sulla, creando un colpo d’occhio emozionante. Un risultato che non solo ha raggiunto, ma ha superato ogni aspettativa. Dalle 9 alle 19, chiunque potrà scegliere e adottare una coperta, sostenendo così il progetto "La valigia delle possibilità" del centro antiAiuto Donna di, un’iniziativa concreta per aiutare lenel loro percorso di riscatto.