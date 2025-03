Sport.quotidiano.net - Pista lunga su ghiaccio. Mondiali, super Italia. Lollobrigida-Giovannini doppietta d’oro

Capolavoro azzurro aisu singole distanze di. Nella terza giornata di gare suldell’Olympic Hall di Hamar, in Norvegia, l’conquista una doppia medagliain un sabato che resterà da incorniciare. Una straordinaria Francesca(nella foto) si è imposta per prima nel pomeriggio norvegese conquistando la vittoria sui 5.000 metri. La 34enne romana dell’Aeronautica Militare ha messo a segno un risultato storico anche perché l’unico podio femminile azzurro in una rassegna iridata sulle singole distanze risaliva a ventinove anni fa con il 3° posto di Elena Belci, curiosamente proprio sui 5.000 metri di Hamar. Il secondo oro porta la firma di Andrea(Fiamme Gialle) nella Mass Start maschile che si è imposto con un grande sprint finale davanti al coreano Seung-Hoon Lee, secondo, e al belga Bart Swings, terzo.