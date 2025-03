Sport.quotidiano.net - Piovono fischi sulla vittoria. Il Diavolo rialza la testa ma snobba la curva Sud. Cardinale “scomunicato“

Leggi su Sport.quotidiano.net

Quando alo d’inizio manca meno di mezz’ora, il terzo anello della Nord è un ribollire di tifo comasco. Di fronte, nel cuore della Sud, uno striscione in mezzo al nulla ricorda che questo è San Siro, non il Sinigaglia. "Solo per la maglia", recita. Il bandierone con l’anno di fondazione, comparso con la Lazio, è mestamente arrotolato poco sopra. Verrà sventolato solo dopo. Inizia da qui il racconto di un’altra notte di conzione. Non manca il Milan, manca il milanismo. E qualcuno aggiungerebbe "non da oggi". Fuori dalla cattedrale meneghina un gruppo arrivato dalla Bulgaria si fa fotografare festante, poco oltre ci si interroga sullo stemma monocromatico. Non piace. E la? Ribadisce la proentrando quindici minuti dopo il calcio d’inizio. "Vi abbiamo sostenuto SEMPRE, anche quando a Bergamo perdevate 5-0 oppure quando sull’1-5 per il Sassuolo la gente abbandonava San Siro al 60°", rivendica uno stralcio del comunicato, e il bersaglio è ben specificato ancora, come se ce ne fosse bisogno.