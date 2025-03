Internews24.com - Piovani a Inter TV: «Il pari nel derby di oggi ci sta stretto, se la rigiochiamo dieci volte, la vinciamo otto! C’è una cosa su cui migliorare»

di RedazioneL’allenatore dell’Women, Gianpiero, ha voluto dire la sua dopo il pareggio ottenuto contro il Milan nella Poule scudettovenuto ai microfoni diTV al termine diWomen Milan,della 3^ giornata della Poule Scudetto terminato sul 3 a 3, il tecnico delle nerazzurre Gianpieroha parlato così.PAREGGIO CHE STA– «Questoci sta, ma sono cose che vanno prese con freddezza e, al tempo stesso, grande entusiasmo perché abbiamo fatto risultato contro una squadra che forse è la migliore per rendimento: lo dicono i dati. Abbiamo avuto l’occasione per vincere la partita e non ci siamo riusciti, il Milan forse inizia ad essere la nostra bestia nera per pareggi e opportunità non sfruttate. Abbiamo perso tanti punti con loro, ma dobbiamo andare avanti: la strada intrapresa è quella giusta, domenica abbiamo un’altra mezza finale contro la Fiorentina e cercheremo di giocare come abbiamo fatto