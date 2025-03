Juventusnews24.com - Pioli Juve: resiste la candidatura dell’ex Milan per il dopo Thiago Motta. Ma la gerarchia è chiara, cosa accade

di RedazionentusNews24il nomeper il. Ma c’è unaper il toto allenatori bianconeri.Secondo quanto riportato da Tuttosport, nonostante lanon sia solita ad esonerare i suoi allenatori in corsa, eventualmente con un’altra sconfitta a Firenze senza segnali di scossa o cambiamento,potrebbe essere sollevato dal suo incarico in questa sosta delle Nazionali.Secondo il quotidiano, per sostituirlo il club bianconero potrebbe anticipare a breve la mossa per il medio-lungo periodo. Salirebbero le quotazioni di Roberto Mancini in questo caso, in vantaggio in un ipotetico duello sull’ex tecnico delStefano, checomunque comeper la panchina bianconera.Leggi suntusnews24.