Ilrestodelcarlino.it - Pioggia intensa e grandine, case allagate

Una bomba d’acqua ha colpito ieri pomeriggio una vasta zona della Bassa Reggiana, in particolare l’area compresa tra Guastalla, Gualtieri, Cadelbosco e Castelnovo Sotto. Diverse le areefino a quando il sistema di scolo ha finalmente ripreso a "tirare", non appena l’intensità dellaha iniziato a calare. I maggiori problemi in una abitazione affacciata sull’argine del canalazzo Tassone, nei pressi del ponte sul Crostolo di Santa Vittoria di Gualtieri, dove già lo scorso ottobre si era vissuta l’emergenza alluvione per il cedimento di alcuni argini. Stavolta gli argini non c’entrano. E nemmeno il torrente e i canali di bonifica. È stata l’enorme quantità d’acqua, scaricata dal temporale in pochissime decine di minuti, a inondare il cortile dell’abitazione. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Guastalla e del distaccamento volontari di Luzzara per prosciugare l’area allagata, usando delle potenti pompe che hanno scaricato l’acqua nel vicino cavo Tassone.