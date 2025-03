Inter-news.it - Pio Esposito fa proseliti. Inter: l’interesse di un top club inglese!

Leggi su Inter-news.it

Francesco Piosta disputando una stagione da assoluto protagonista allo Spezia,al quale è stato ceduto in prestito dall’. Le sue prestazioni lo hanno reso attrattivo per varieuropei, tra cui uno.LA SITUAZIONE – Francesco Pioè il mattatore di questa stagione dello Spezia in Serie B, come dimostrato dai 14 gol che rendono lo stabiese di proprietà dell’il capocannoniere della Serie cadetta. Di potenza, di testa, di fino, il calciatore campano sta mostrando tutte le sue doti tecniche in quella che rappresenta in maniera effettiva la stagione della sua consacrazione. Le sue prestazioni hanno inevitabilmente attirato l’esse dei topeuropei verso il suo profilo, con il Manchester United come pretendente seria al suo cartellino.Pioe il possibile scenario prefigurato dall’LA POSIZIONE – In questo contesto, l’sembra aver assunto con convinzione una posizione definitiva riguardo il futuro del calciatore campano.