Unlimitednews.it - Piantedosi “Il rapimento di Aldo Moro è uno dei giorni più drammatici della nostra storia”

ROMA (ITALPRESS) – “Con immutabile commozione e profondo rispetto, ricordiamo uno deipiùRepubblica: ildi, avvenuto il 16 marzo 1978 in via Fani, in cui persero tragicamente la vita cinque eroi silenziosi: gli uominisua scorta Raffaele Iozzino, Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera e Francesco Zizzi. Quell’attacco criminale non fu solo un colpo allo Stato, ma un’offensiva contro i valori più profondidemocrazia econvivenza civile”. Così su X il ministro dell’Interno, Matteo, a 47 anni daldi. “La memoria di questi fatti è un monito e un’eredità preziosa che ci sprona, oggi più che mai, a rafforzare il nostro impegno nella difesa di quei valori e per la protezionesicurezza di tutti i cittadini”, aggiunge