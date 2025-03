Ilgiorno.it - Piano del Traffico approvato: "Legnanesi ignorati per scelta"

Prima si erano ribellati i comitati di quartiere “Vivi Legnarello“ e “Commercianti di via della Vittoria“, che avevano giudicato con severità ilgenerale delurbanoil 25 febbraio dalla maggioranza in Consiglio comunale. Ora anche l’Osservatorio civico – nato nel 2022 riunendo allo stesso tavolo politici, associazioni, società civile, sindacalisti, cittadini, consiglieri comunali attuali ed ex, si accoda alle pesanti critiche, rilanciando. "Osservatorio civico non può non essere al fianco dei cittadinie dei due comitati che, dopo la rocambolesca approvazione a colpi di maggioranza deldelin Consiglio, hanno esternato il loro disappunto per il metodo seguito dall’Amministrazione – spiegano dal gruppo (nella foto) – Ilè statodopo aver cancellato una commissione consiliare e una seduta di Consiglio municipale con relativo spreco di denaro pubblico perché, secondo quanto sostiene l’Amministrazione Radice, gli uffici tecnici avevano dimenticato le osservazioni presentate appunto da cittadini e comitati.