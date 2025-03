Ilrestodelcarlino.it - Pescatori per l’ecosistema: "Possiamo fare molto"

Valorizzare e far conoscere il pescato attraverso raccolte dati ad hoc: sono le proposte che l’Organizzazione di Produttori Marineria Sambenedettese (Op) ha voluto sintetizzare in una lettera rivolta al commissario europeo per la pesca e gli oceani Costas Kadis, e al ministro dell’agricoltura, della sovranità Alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida. "L’obiettivo – ha detto la commercialista dottoressa Francesca Perotti – è quello di avanzare, in uno spirito costruttivo e nel pieno rispetto dei ruoli e delle funzioni svolte, una serie di proposte finalizzate a individuare come raggiungere al meglio gli obiettivi di sostenibilità sia economica che ambientale delmarino". Il presidente della Op Marineria Sambenedettese Pietro Ricci ha aggiunto: "Isono uomini di mare, rappresentano le radici di una tradizione e di una cultura marinara che si propongono di potenziare in quanto eccellenza del Made in Italy.