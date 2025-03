Laprimapagina.it - Perugia, ritrovata la donna scomparsa: era tornata a casa spontaneamente

Si sono concluse con esito positivo le ricerche dellanei pressi dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di. Dopo ore di apprensione e l’impiego di numerose forze dell’ordine e reparti specializzati, la 52enne, dipendente della struttura sanitaria, ha fatto ritornonella propria abitazione.Le autorità hanno confermato che laè in condizioni di sicurezza, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze della suao sul suo rientro. Le indagini proseguono per chiarire l’accaduto.