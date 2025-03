Laprimapagina.it - Perugia, ricerche senza sosta per la dipendente ospedaliera scomparsa

Non si fermano le operazioni di ricerca per la donna di 52 anni,dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia dida giorni. La sua auto è stata ritrovata nel parcheggio della struttura, con all’interno il cellulare privo di SIM card, un dettaglio che alimenta gli interrogativi degli inquirenti.Le indagini, coordinate dalla Prefettura di, vedono in campo un vasto schieramento di forze. I Vigili del Fuoco operano in zone non antropizzate con il supporto di unità specializzate, tra cui le Unità Cinofile, l’Unità di Comando Locale (UCL) e il nucleo SAPR, che utilizza droni per leaeree.Parallelamente, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale stanno monitorando l’ambiente urbano, raccogliendo segnalazioni e verificando ogni possibile pista.