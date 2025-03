Ilfattoquotidiano.it - Perù, stretta sulle Ong e repressione dello spazio civico: un passo indietro per la democrazia

Il 12 marzo 2025, il Congresso della Repubblica delha approvato una legge che rafforza il controllo e la supervisioneorganizzazioni non governative (Ong) operanti nel Paese. L’iniziativa legislativa, adottata con 82 voti a favore, 16 contrari e 4 astensioni, consolida il ruolo dell’Agenzia Peruviana per la Cooperazione Internazionale (Apci) nel monitoraggio delle risorse derivanti dalla cooperazione tecnica internazionale non rimborsabile. In questo contesto, la nuova normativa impone l’obbligo per le Ong di registrare presso un database pubblico gestito dall’Apci tutti i loro piani, progetti e programmi, nonché la rendicontazione dettagliata delle spese effettuate con tali fondi. Inoltre, la legge prevede che la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) valuti la creazione di un’unità specializzata per garantire l’effettiva applicazione di queste disposizioni.