Lapresse.it - Perù, pescatore salvato dopo 95 giorni alla deriva nell’Oceano Pacifico

Unperuviano è statoal largo delle coste dell’Ecuadoraver trascorso 95. Maximo Napa, partito dal porto di San Juan de Marcona, nella regione peruviana di Ica, il 7 dicembre 2024, è rimasto bloccatoche il motore del suo piccolo peschereccio si è guastato. Trasportato dalle correnti oceaniche, è andatonelle acque dell’Ecuador, dove è statoda una tonniera e segnalato alle autorità. Napa è sopravvissuto con poche provviste e, negli ultimi, è ricorso a mangiare scarafaggi, uccelli e persino una tartaruga per rimanere in vita. Al suo ritorno in, si è riunito con il fratello, Alberto Napa, nel porto di Paita. I due si sono abbracciati in un momento di commozioneche Napa è sbarcato da una nave della Marina.