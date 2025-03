Agi.it - Perla di Vlasic e il Torino batte l'Empoli 1-0

Leggi su Agi.it

AGI - Con un bel gol dal limite dell'area dial 70mo ilha battuto 1-0 l'. Il croato ha resistito alla carica del difensore Marianucci e ha battuto Silvestri con un tiro all'angolino. La squadra di Vanoli sale a quota 38 punti in classifica mentre l'resta terz'ultimo a 22. Per i granata è la nona vittoria in campionato (la terza nelle ultime quattro partite), per i toscani la zona salvezza è ora a -3. Tanto equilibrio e poche occasioni nel primo tempo, il primo squillo granata è stato quello di Saul Coco al 27', ma la girata del centrale è terminata sull'esterno della rete. Qualche minuto più tardi Sambia ha sprecato una buona occasione calciando a lato. Il primo tempo si è chiuso con pochissime emozioni, nella ripresa le due squadre hanno fatto maggior fatica a costruire palle gol a causa della pioggia incessante che ha reso pesante il campo: col passare dei minuti la squadra di Vanoli ha aumentato i giri del motore, i toscani hanno cercato di giocare più sulle ripartenze come al 20' quando Gyasi ha calciato alle stelle l'ottimo contropiede gestito da Colombo e Koaumè.