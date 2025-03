Perché Roma-Cagliari si gioca alle 16 e non alle 15? Le motivazioni e quanti spettatori ci saranno

Leggi su Sportface.it

Un orario insolito per il calcio domenicale., match della ventinovesima giornata di Serie A, inizierà16:00. Non15:00, classico orario della domenica. Né18:00. La motivazione è legata ad un grande evento in programma nella Capitale: la Maratona di, in programma d8:3015:30 con conclusione al Circo Massimo. Si era parlato persino di rinvio del match, ma alla fine il Prefetto, Lamberto Giannini, ha chiesto e ottenuto lo spostamento della gara di un’ora. Come confermato dalla Lega Serie A: “In ottemperanzadecisioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la SicurezzaPubblica, si comunica che la garaavrà inizioore 16.00, anzichéore 15.00 come precedentemente comunicato con il C.U. n 172 del 21 febbraio 2025”. Un modo per evitare ingorghi e permettere ai tifosi di raggiungere lo stadio senza difficoltà logistiche.