Oasport.it - Perché non ci sarà lo sci alpino femminile oggi: quando tornano Brignone e Goggia per le ultime gare

domenica 16 marzo non sono in programmadi sci: l’ultimo weekend di inverno non ha previsto eventi per la Coppa del Mondole atlete si sono dovute sobbarcare un lungo trasferimento verso Sun Valley (USA), dove si disputeranno le Finali del massimo circuito internazionale itinerante. Scendere in pistaavrebbe reso complicato il volo intercontinentale e l’adattamento al fuso orario della località statunitense.Le sciatrici saranno infatti già impegnate nella giornata di giovedì 20 marzo con la prima prova cronometrata della discesa libera, seguita il giorno dopo da un altro test contro il tempo in vista della gara prevista sabato 22 marzo. Domenica 23 marzo si disputerà il superG, poi spazio alle discipline tecniche con gigante (25 marzo) e slalom (27 marzo): nei fatti la stagione si concluderà a inizio primavera con l’assegnazione dei vari trofei.