Oasport.it - Perché lo sci alpino oggi non è sulla RAI: dove vedere prima e seconda manche dello slalom di Hafjell

La storia si ripete. Cambio di palinsesto nella trasmissione televisiva e streaming per lomaschile di(Norvegia), gara odierna valida per la Coppa del Mondo di sci2024-2025. Una replica di quanto accaduto nel caso del gigante sulle nevi norvegesi.LA DIRETTA LIVEMASCHILE DIALLE 9.30 E ALLE 12.30La questione si lega alla copertura in chiaro di RaiSport HD. Originariamente, infatti, la tv di Stato avrebbe dovuto garantire la trasmissione dellae delladella prova tra i rapid gates, condalle 09.30 edalle 12.30. Ebbene, la tv di Stato non seguirà la run-1 sul canale televisivo, ma sarà possibile solo sul canale streaming RaiPlay Sport 1.Questo? Come è accaduto ieri, sarà data priorità ai Mondiali di short track a Pechino (Cina), che inizierà a partire dalle 07.