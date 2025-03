Oasport.it - Perché lo sci alpino anche oggi non è sulla RAI: dove vedere lo slalom di Hafjell in tv e streaming

La storia si ripete. Cambio di palinsesto nella trasmissione televisiva eper lomaschile di(Norvegia), gara odierna valida per la Coppa del Mondo di sci2024-2025. Una replica di quanto accaduto nel caso del gigante sulle nevi norvegesi.La questione si lega alla copertura in chiaro di RaiSport HD. Originariamente, infatti, la tv di Stato avrebbe dovuto garantire la trasmissione della prima e della seconda mdella prova tra i rapid gates, con prima mdalle 09.30 e seconda dalle 12.30. Ebbene, la tv di Stato non seguirà la run-1 sul canale televisivo, ma sarà possibile solo sul canaleRaiPlay Sport 1.Questo? Come è accaduto ieri, sarà data priorità ai Mondiali di short track a Pechino (Cina), che inizierà a partire dalle 07.00 italiane.