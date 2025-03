Lanazione.it - Perché il torrente ha rotto la sponda. L’inaspettata furia del Rimaggio, “poco spazio sotto a quel ponte”

Leggi su Lanazione.it

Sesto Fiorentino (Firenze), 16 marzo 2025 – Il giorno dopo lo scempio la sensazione che sembra emergere èla dell’incredulità. Difficile capacitarsi che il ‘di casa’, spesso visto con poca acqua nei mesi estivi, abbia potuto esondare provocando così tanti danni. E lo sconcerto emerge in tutta forza dalle parole di un uomo che, in piazza del Mercato, osserva le cataste di fango: “Sono a Sesto da 72 anni – dice - e non ho mai visto una cosa del genere. Non mi sarei mai aspettato che potesse accadere”. Parole che la maggioranza dei sestesi, magarili abituati a camminare in collina lungo il percorso del, potrebberoscrivere senza riserve. Anche Sesto ha i suoi angeli: “Spalo qui dove sono cresciuto”. E dal fango spunta la Bandabardò In realtà il disastro smentisce drasticamente la sensazione di tranquillità e pone delle domande almeno sulla causa di quanto accaduto: “L’esondazione e la conseguente rottura della spalletta destra – spiega il presidente del Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno Paolo Masetti – non è dovuta a tronchi o a materiali che potrebbero avere creato ostruzioni ma alla sezione deldi piazza del Mercato che è insufficiente.