Perché Gigi Hadid che rifà Hairspray dimostra quanto siamo grassofobici invece di parlare d'inclusività

È un'occasione sprecata ed è un peccato. Già alle recenti sfilate di Parigi e Milano è stato palese il ritorno a una rappresentazione stereotipata dei corpi in passerella, un'idealizzazione da cui apare si fa davvero fatica a uscire. Sono canoni che abbiamo interiorizzato al punto che quasi ci disturba un corpo normale, figuriamoci uno sovrappeso. O curvy. O grasso. O plus size. O taglia forte. Chiamiamolo come vogliamo, le categorie che ciinventati non mancano, purché stiano lontani da passerelle e copertine. Il nuovo duro colpo arriva proprio dalla nuova copertina di Vogue.