Perchè e come ci ammaliamo

Parto con una domanda: quando un corpo sviluppa una patologia, perché compare la malattia?Ogni organo corporeo ha la sua funzione ed è inserito nel sistema organico dell’intero organismo. Ogni organo è collegato e dialoga con altri organi. Con il passare degli anni, il corpo umano subisce un processo di logoramento e usura.Il modello di alimentazione, lo stile di vita, il lavoro e lo stress influiscono sulla salute, lasciando segni negli organi e negli apparati corporei. La perdita della funzione fisiologica di un organo genera una disfunzione, che può manifestarsi con segni e sintomi clinici.Prevenire la patologiaSe interveniamo tempestivamente per correggere la disfunzione, la patologia non si instaura. Conoscere il proprio corpo è fondamentale per mantenere la salute. È necessario eseguire le giuste analisi e indagini per impedire il passaggio da disfunzione a patologia.