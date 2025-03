Internews24.com - Percassi a Dazn: «Sarà una gara straordinaria, una partita da Champions League»

Le parole dell'amministratore delegato dell'Atalanta Luca Percassi ha parlato ai microfoni di Dazn prima del calcio d'inizio di Atalanta Inter. Di seguito le sue parole.

AFFETTO TIFOSI – «L'affetto della gente e dei nostri tifosi ci accompagna da quando esiste l'Atalanta. In questi anni si sono fatte cose straordinarie e l'Atalanta non era mai arrivata a essere in questa posizione a 10 giornate dalla fine. Io e mio papà siamo nati nel settore giovanile dell'Atalanta e siamo cresciuti qui. È importante l'affetto della nostra gente. Abbiamo la responsabilità di fare il massimo per questa società a cui teniamo tanto».

«Stasera sarà una gara straordinaria, una partita da Champions League. Giochiamo contro una delle 3-4 più forte d'Europa».