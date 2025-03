Ilnapolista.it - Per vincere bisogna segnare e il Napoli fa una grande fatica

Pere ilfa unaPere ilfa una. Sfortuna, imprecisione o grandi parate gli azzurri nel primo tempo hanno avuto 5 palle limpide che non sono entrate. La stessa cosa è avvenuta contro la Fiorentina ma almeno 2 erano entrate in porta e si era portata la vittoria a casa. Alle 12.30 come contro Como, Atalante e Empoli ilgioca bene a tratti e cala nel secondo tempo quando il Venezia sembrava alle corde. Eppure Simeone ha avuto la palla gol nel recupero, anche questa fallita.Nel primo tempo il primo quarto d’ora è a ritmi elevati con il Venezia aggressivo a centrocampo ma è ilad avere laoccasione al 5° minuto: Raspadori di sinistro centra il palo. Al 17° sempre Jack di destro stavolta trova Radu pronto e dal calcio d’angolo McTominay trova un difensore veneziano sulla linea.