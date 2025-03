Secoloditalia.it - Per un ritorno del “Sacro”: religione e spiritualità come antidoto al logorio del mondo moderno

Il, nonostante per millenni sia stato un elemento distintivo della società, nelattuale non ha più alcun peso. In quello che ancora viene definito Occidente, ma che assomiglia a un mero aggregato di interessi finanziari, militari ed economici, non ve ne è più traccia. Quanto all’Europa, si assiste alla perdita di ogni riferimento esistenziale, sostituito da un nuovo dogmatismo relativistico e pseudo individualista, che tenta di annientare, con la ferocia dell’ideologia post-umana, ogni barlume di tensione verso l’Alto e con esso, ogni etica, ogni stile di vita che sia improntato a una visione diversa dal mero consumo, di se stessi e di tutto il resto. Qui le Chiese secolarizzate continuano a sopravvivere quasi esclusivamente grazie ad apparati e strutture organizzative, che però non riescono più a coinvolgere, non entusiasmano, non accendono alcuna fiamma nei cuori delle persone.