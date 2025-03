Ilrestodelcarlino.it - Per gli 80 anni dalla Liberazione un mese di iniziative con l’Anpi

Undi eventi che sono un invito a riflettere su come la memoria storica continui a intrecciarsi con le sfide politiche e sociali del presente. Torna "Una mattina mi sono svegliato", l’iniziativa che si svolge ogni anno a Fano sotto l’egida del, "per non dimenticare mai quel passato che ci ha forgiato". L’edizione 2025 promette di essere particolarmente stimolante, con un ciclo di eventi che abbraccia temi di grande attualità. Si inizia venerdì con l’intervento di Federico Losurdo, che analizzerà il tema dell’autonomia differenziata. La sua riflessione, dal titolo "Differenze tra regionalismo competitivo o regionalismo cooperativo", sarà una occasione per confrontarsi sulle prospettive future delle autonomie locali. Il 28 marzo, sempre con il professor Losurdo, il tema sarà il Decreto Sicurezza, con un incontro dal titolo "Diritto alla sicurezza o sicurezza comune?", dove si discuterà dei rischi di una politica che spesso sembra sacrificare i diritti individuali a favore di una sicurezza che non sempre tutela i più vulnerabili.