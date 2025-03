Ilnapolista.it - Per Conte mai più un’altra Como, il tempo dei regali è finito (Gazzetta)

Permai più, ildei)Scrive ladello Sport:Ildei. Ed è proprio questo uno dei punti chiave su cuiha lavorato per riportare il Napoli in testa. Il secondodiè un ricordo ancora vivo. E fa male. E allora mai più, il Napoli deve dimostrare di aver imparato la lezione e di aver recepito bene “il dolore” che porta la sconfitta, per dirla alla. Oggi Antonio vuole vedere una squadra affamata, pronta a tutto per portarsi a casa una vittoria che potrebbe anche riscrivere la classifica e aumentare l’autostima del gruppo per questa volata scudetto.: «Se non avessimo avuto una settimana per allenarci, quest’anno sarebbe stata dura»Antonioè intervenuto a Castel Volturno in conferenza stampa alle 14:30 (leggi qui le sue parole riportate integralmente).