Liberoquotidiano.it - "Pensavo di aver capito un'altra cosa...". Clamoroso: subito scontro tra Hamilton e Ferrari, la prima gara finisce malissimo

Leggi su Liberoquotidiano.it

L'avventura di Lewisininizia con più ombre che luci. Il decimo posto nel Gran Premio d'Australia non era certo il risultato sperato, ma a far discutere sono soprattutto le prime critiche mosse dal sette volte campione del mondo alla squadra. Insomma, inizio peggiore non lo si poteva immaginare. L'episodio chiave arriva negli ultimi giri, quando un violento acquazzone scompiglia le strategie.si trova in seconda posizione, ma la scelta delladi lasciarlo in pista con gomme d'asciutto si rivela un azzardo eccessivo. "Mi avevano detto che la pioggia sarebbe durata poco, così ho provato a resistere visto che il resto del tracciato era asciutto. Ma non mi hanno avvertito che c'erapioggia in arrivo?", ha chiesto aspro, polemico, il britannico al suo muretto in team radio.