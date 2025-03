It.insideover.com - Pensato in Russia, prodotto in India, usato dall’Onu in Sud Sudan: è lo Sherp, va dappertutto

Leggi su It.insideover.com

L’Esercitono è pronto a schierare i suoi Atvnelle operazioni di pace che vengono condotte neldel Sud. Questi particolari veicoli fuoristrada dal design futuristico sono considerati “inarrestabili” e sembrano pronti per una “missione su Marte”, e l’n Army intende inviarli inper condurre operazioni su ogni terreno, contribuendo al mantenimento della pace presso la Missione delle Nazioni Unite neldel Sud (Unmiss). Questa decisione rappresenta un significativo passo in avanti per migliorare la mobilità in condizioni di terreno estremo, garantendo un supporto fondamentale alle forze di peacekeeping.Progettati per un’adattabilità superiore e capacità anfibie senza pari, gli Atvsono ideali per gli ambienti e i terreni difficili che si possono incontrare neldel Sud.