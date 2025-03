Laspunta.it - Pendolari, Pizzutelli “Il Sindaco si prende meriti che non ha. Consiglio e mozione presentati da noi”

In questi giorni ilMastrangeli si è affannato a rendere noto il risultato dell’incontro in regione con l’assessore Ghera, sui problemi deidi Frosinone ed ha reso nota la possibilità che Ferrovie possa introdurre delle corse dirette Frosinone – Roma per le migliaia diche ogni giorno fanno la spola per la Capitale.Ha sbandierato questo incontro, che di fatto non ha concretizzato nulla se non qualche buona intenzione, come un risultato dell’amministrazione da lui presieduta, dimenticandosi però che il tema deie del loro disagio fu sollevato da uncomunale straordinario convocato dai consiglieri comunali, primo firmatario Pasquale Cirillo. Uncomunale che non fu convocato dal, ma a seguito della raccolta di firme dei consiglieri.