Liberoquotidiano.it - Pazzesco Kimi Antonelli, rimonta esagerata: chiude quinto. E l'Italia sogna: ecco tutti i record che ha battuto

Leggi su Liberoquotidiano.it

Vince Lando Norris su Max Verstappen, un anticipo di quello che con tutta probabilità sarà il duello-mondiale per la stagione di Formula 1: vince la McLaren sulla Red Bull al Gp d'esordio in Australia. E le Ferrari? Non male, malissimo: Charles Leclerc ottavo, Lewis Hamilton decimo. Una Caporetto, insomma. Dalla rossa ci si aspettava ben altro. Certo, la stagione non è lunga ma lunghissima. Eppure se il buongiorno si vede dal mattino., però un "buongiorno", clamoroso, c'è. E risponde al nome di, il 18enneno che ha preso proprio il posto di Hamilton sulla Mercedes, all'esordio assoluto in Formula 1. Morale? Dopo una qualifica non entusiasmante, chiusa al 16esimo posto,cheha scodellato una gara da antologia, da veterano. Da campione.ha lasciato il segno nel suo primo weekend in Formula 1 portando a casa un impressionanteposto (quarto al traguardo, ma per una penalità di 5 secondi è scalato di una posizione.