Agi.it - Pattinaggio, c'è solo Ghiotto! È campione del mondo nei 10.000 metri per la terza volta di fila

Leggi su Agi.it

AGI - Strepitoso Davideche si è laureato per laconsecutivadeldei 10.000. L'azzurro sulla pista di Hamar in Norvegia ha vinto fermando i cronoa 12.46,15. Alle spalle del finanziere vicentino, dal gennaio scorso primatista mondiale della distanza più lunga delvelocità su ghiaccio con 12.25,69, il polacco Vladimir Semirunniy (12.49,93) e il ceco Metodj Ji'lek (12.51,53), al debutto in una gara assoluta.