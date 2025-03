Sport.quotidiano.net - Pattarello soffre e spreca troppo. Si salva Guccione

TROMBINI 6. Inoperoso per larghi tratti, poi nulla può sul gol di Varone. Prima è reattivo su un tiro di Odjer. RENZI 6. Spinge tanto in avvio, ma si esaurisce presto. Normale amministrazione in difesa. GILLI 5,5. Quando la partita sfugge di mano anche lui va in affanno. Fuori posizione, perde Corazza che si mangia il raddoppio. CHIOSA 5,5. Gara dai due volti anche per lui. Primo tempo in controllo, secondo in apnea. RIGHETTI 5. Non alimenta l’azione offensiva con efficacia. Nella ripresa fatica anche dietro e dalla sua parte l’Ascoli sfonda. CHIERICO 5. Impreciso e arruffone, è in ritardo nel chiudere su Varone che trova un gran gol. Non è il giocatore ammirato a inizio stagione (79’ OGUNSEYE sv).6,5. Uomo d’ordine, distribuisce palla, lancia lungo e scarica corto. Nella ripresa metterebbe Dezi davanti al portiere.