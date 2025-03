Ilrestodelcarlino.it - Passioni, in scena l’Oreste di Niccolini. Uno spettacolo fra teatro e fumetto

La vita di Oreste è tutta lì, chiusa in una stanza del manicomio dell’Osservanza di Imola dove è internato da più di trent’anni. Oreste è stato abbandonato quando era bambino e non ha avuto un’esistenza facile: dall’orfanotrofio al riformatorio e poi al manicomio, è stato tutto un attimo. E nella sua stanza riceve le ‘visite’ dei suoi fantasmi, sogni, incubi, desideri di una vita tutta sbagliata. ". Quando i morti uccidono i vivi" è il monologo teatrale scritto da Francescoche Claudio Casadio (che per questa pièce ha ricevuto il premio Enriquez 2023 come migliore attore di prosa classica e contemporanea) porterà inda martedì 18 a domenica 23 marzo aldelle. Lo(prodotto da Accademia Perduta e Società per Attori, con la regia di Giuseppe Marini e le musiche originali di Paolo Coletta) è un riuscito lavoro di ‘Graphic novel theatre’, ovvero unisce la recitazione dell’attore ai fumetti e ai disegni dell’illustratore Andrea Bruno, in una continua interazione.