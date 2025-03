Quotidiano.net - Parlare ai bambini e uscire dalla nebbia

Leggi su Quotidiano.net

Nicoletta cara, ti scrivo mentre le nostre terre sono squassate da acqua e torrenti di pioggia, scosse da tremiti che le sollevano e mettono a rischio le nostre case. Quasi Madre Natura si ostinasse a mandarci segni che ci rifiutiamo di capire. E mentre, a pochi passi dai nostri confini, ci sono sconquassi e distruzione per mano dell’uomo, che dovrebbe essere dotato di ragione e amore per la vita. Ogni vita, non solo la propria. Comprendo perché hai voluto scrivere questo romanzo, Mal di, in un linguaggio adatto ai, dal momento che gli adulti preferiscono essere sordi. E capisco la scelta della casa editrice Emons, di sdoppiarsi nella emons:raga dedicata all’infanzia, per rivolgersi ai lettori più giovani. Credo però che la tua sia una storia senza età, come lo sono tutte le fiabe.