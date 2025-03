Oasport.it - Parigi-Nizza 2025: ultima tappa a Magnus Sheffield, Matteo Jorgenson si aggiudica la classifica generale

Solito spettacolo nell’frazione della, breve e ricca di strappi con partenza ed arrivo nella città che dà il nome alla corsa. Ottava frazione che vede il successo di un super, che a ventidue anni coglie il primo trionfo World Tour della stagione.Lo statunitense è stato abilissimo a fare il vuoto sul Col d’Eze, staccando tutti i rivali ed involandosi in solitaria sul traguardo, con una vittoria di gran classe. Alle sue spalle troviamo un altro statunitense:, abile a gestire la situazione per andare a prendersi il successo in.Tutto troppo facile per il capitano della Visma Lease a Bike che non ha dovuto faticare troppo per conservare la sua Maglia Gialla dagli attacchi dei rivali. Terza posizione odierna per Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team), poi Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) e Clement Champoussin (XDS Astana Team).