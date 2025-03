Oasport.it - Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi Nizza-Nizza: orari, percorso, favoriti. Jorgenson vuole difendersi

Gran finale per la Corsa del Sole. Si chiude, con l’ottava frazione, la: giornata molto intensa che può ribaltare la classifica generale. Andiamo a scoprire nel dettaglio lacon, programma e2713 metri di dislivello con partenza ed arrivo a. Dopo un primo tratto pianeggiante il primo GPM di giornata: Col de la Porte(7 km al 6.9%). Lunga e difficile discesa per poi tornare a salire verso Côte de Peille (6.7 km al 6.7%). Non c’è un attimo di respiro: il noto Col d’Èze questa volta sarà solo sprint intermedio (punti al 13%), poi si va verso l’ultima e decisiva salita di giornata, Col des Quatre Chemins (3.6 km all’8,8%). Dalla vetta meno di 10 chilometri al traguardo.ALTIMETRIAPROGRAMMADomenica 16 marzoOttavaNice-Nice (119,9 km)o di partenza: 14:10o di arrivo: 17:15 circa: COME VEDERLA IN TV E STREAMINGDiretta tv: ore 15.