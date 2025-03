Inter-news.it - Pardo convinto: «Mi aspetto molto da Atalanta-Inter. Una motivazione!»

Leggi su Inter-news.it

Pierluigisi è pronunciato nel pre-partita di, indicando le sue sensazioni in vista della sfida tra le due compagini nerazzurre.IL RAGIONAMENTO – Pierluigisi è così espresso a DAZN prima del fischio d’inizio dello scontro diretto tra: «Midalla partita. L’, anche se non brillantissima sul piano del gioco, ha superato il Feyenoord con tanto turnover e nonostante qualche acciacco. L’viene da una vittoria incredibile contro la Juventus, una di quelle che cambiano l’umore. Le 7 vittorie consecutive dell’contro l’potrebbero essere dovute a unatattica, nell’ottica di un tema di “accoppiamento di uomini” tra le due squadre».-News -News, ultime notizieNews e calciomercato, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (: «Mida