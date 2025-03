Papa quinto Angelus dal Gemelli

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.40solo in forma scritta, mentre prosegue la degenza diFrancesco aldi Roma. In serata attesi aggiornamenti sulle sue condizioni; ieri il bollettino medico ha riferito di condizioni stabili, confermando i progressi nell'ultima settimana. Prosegue l'ossigenoterapia e si va riducendo la necessità di ventilazione notturna meccanica. In mattinata sul piazzale deluna delegazione di bambini per salutare il, ricoverato dal 14 febbraio.