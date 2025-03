Agi.it - Papa Francesco: "Vivo un periodo di prova, tanti fratelli come me"

AGI - "Condivido con voi questi pensieri mentre affronto undie mi unisco ae sorelle malati: fragili, in questo momento,me. Il nostro fisico è debole, ma nulla può impedirci di amare, pregare, donarci agli altri ed essere, nella fede, segni luminosi di speranza". È quanto si legge nel testo preparato - e solo diffuso - daper l'Angelus. "Quanta luce risplende negli ospedali e nei luoghi di cura! Quanta attenzione amorevole rischiara stanze, corridoi, ambulatori e i luoghi dove si svolgono i servizi più umili!", sottolinea il Pontefice. "Per questo, oggi, voglio invitarvi a lodare con me il Signore, che mai ci abbandona e che, nei momenti di dolore, ci mette accanto persone che riflettono un raggio del suo amore". "Vi ringrazio tutti per le vostre preghiere e coloro che mi assistono con tanta dedizione", prosegue