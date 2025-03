Quotidiano.net - Papa Francesco: “Vivo periodo di prova ma Dio non mi abbandona”

Roma, 16 marzo 2025 – Un ringraziamento per le preghiere e la condivisione delle sue riflessioni sul Vangelo., nel testo dell'Angelus domenicale, consegnato oggi per la quinta volta da quando è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale, scrive di voler condividere le sue riflessioni con i fedeli mentre, sottolinea: “Sto affrontando undi". Il pontefice si unisce, quindi, "a tanti fratelli e sorelle malati: fragili, in questo momento, come me", come si legge nel testo consegnato alla lettura. "Il nostro fisico è debole ma – prosegue Bergoglio – anche così, niente può impedirci di amare, di pregare, di donare noi stessi, di essere l'uno per l'altro, nella fede, segni luminosi di speranza". Non è mancato l’appello per la pace: "Continuiamo a pregare per la pace, specialmente nei Paesi feriti dalla guerra: nella martoriata Ucraina, in Palestina, Israele, Libano, Myanmar, Sudan, Repubblica Democratica del Congo".