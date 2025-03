Lapresse.it - Papa Francesco: “Sto affrontando una prova ma la fragilità non impedisce di amare”

Le nuove parole dinell’Angelus per la seconda domenica di Quaresima, oggi 16 marzo. Il testo è stato preparato dal Pontefice solo in forma scritta, dato che Bergoglio è ricoverato da un mese al Policlinico Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale. “Stoun periodo di, e mi unisco a tanti fratelli e sorelle malati: fragili, in questo momento, come me. Il nostro fisico è debole ma, anche così, niente può impedirci di, di pregare, di donare noi stessi, di essere l’uno per l’altro, nella fede, segni luminosi di speranza”, scrive il.In his Angelus reflection, Pope Francis contemplates the period of trial he is experiencing, and highlights the “shining signs of hope” that illuminate hospitals and places of care.Read more: https://t.co/fALnYS3DWk— Vatican News (@VaticanNews) March 16, 2025